A Milano farà ancora più caldo: temperature da bollino arancione

A Milano farà caldo. Un caldo intenso, tanto che la giornata di martedì 11 luglio sarà da "bollino arancione", questa la nomenclatura del ministero della Salute per definire l'intensità delle ondate di calore (livello 2 su un massimo di 3). All'ombra della Madonnina si toccheranno i 35°C, secondo le previsioni di 3Bmeteo.

Come viene spiegato sul sito del ministero il livello 2 indica condizioni meteorologiche "che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili". Gli esperti consigliano di non esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18).

Il grande caldo è frutto dell'anticiclone africano, ma nei prossimi giorni qualcosa comincerà a cambiare. "All'altezza delle regioni settentrionali il perimetro dell'alta pressione subirà un certo indebolimento, favorendo l'ingresso delle code dei fronti atlantici in scorrimento a latitudini più settentrionali, responsabili della formazione di locali temporali", ha spiegato Lorenzo Bardellino, meteorologo di 3Bmeteo.