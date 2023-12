Perché a Milano fa caldo come in primavera (nonostante sia quasi Natale)

Sole e temperature pressoché primaverili - con punte ben oltre i 15 gradi - nonostante sia l'antivigilia di Natale. È quanto sta succedendo a Milano in questi gironi di fine dicembre. Negli ultimi anni è già accaduto (una situazione analoga si registrò nel 2018) e il motivo è sempre e solo uno: il caldo anomalo è causato dal Föhn, il vento caldo che soffia dal Nord Europa.

Ma come può un vento del Nord essere caldo? A questa domanda rispondono gli esperti di 3Bmeteo. "Quando una perturbazione arriva dai quadranti settentrionali (o comunque le correnti risultano tese da Nord) accade che questa impattando la barriera alpina, subisca una temporanea battuta d'arresto che coincide con maltempo e abbondanti piogge/nevicate sui versanti alpini esteri, quindi francesci, svizzeri e austriaci (il cosiddetto effetto Stau) - hanno spiegato gli esperti -. In questa fase la pressione atmosferica aumenta in modo marcato a nord delle Alpi rispetto al versante padano, creando in poche ore un esasperato dislivello barico (o gradiente di pressione)".

"Quando la massa d'aria in arrivo da Nord impatta sull'arco alpino, sale forzatamente, si espande e raffredda condensando la propria umidità in nubi e precipitazioni (effetto Stau) - hanno precisato gli esperti -. Il calore latente rilasciato dalla condensazione forzata, in parte però 'frena' questo raffreddamento, che sarà di circa 0.6°C ogni 100 metri di quota in condizioni sature. Nel momento in cui la massa d'aria valica il contrafforte alpino e si riversa sulla Pianura Padana, ha già perso buona parte della propria umidità scaricandola in piooggia, ma si secca e si riscalda ulteriormente per effetto di compressione (ossia ammassamento man mano che discende verso la pianura). In questa fase proprio perchè l'aria è più secca il riscaldamento sarà più incisivo rispetto al raffreddamento precedente, circa 1°C ogni 100 metri di quota (il cosiddetto riscaldamento adiabatico), arrivando a noi dunque ben più calda di come era partita".