Arriva l'anticiclone "mangia inverno": previsti 16 gradi a Milano

Caldo primaverile nonostante il calendario sia fisso sul mese di gennaio. È quello che succederà a Milano nei prossimi giorni. Tutto merito di un anticiclone di matrice africana.

“Dopo il passaggio quasi indolore di una debole perturbazione di martedì su parte del Centro-Sud, l'anticiclone tornerà a rinforzare estendendosi dall'Europa occidentale verso l'Italia - ha spiegato Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo -. Si aprirà così una lunga fase caratterizzata da stabilità atmosferica sull'Italia, con tempo spesso soleggiato, al più a tratti parzialmente nuvoloso, e temperature in aumento, nel bel mezzo della stagione invernale che subirà così un duro colpo. Come conseguenza si assisterà alla formazione di alcune nebbie nella seconda parte della settimana al Nord, favorite dall'aria stagnante, dall'umidità presente nei bassi strati e dal progressivo irrobustimento dell'anticiclone che da giovedì posizionerà i suoi massimi sulla Penisola Iberica, determinando forti anomalie di geopotenziale anche sull'Italia”.

A Milano le temperature inizieranno ad alzarsi significativamente a partire da mercoledì quando all’ombra della madonnina si raggiungeranno i 12 gradi. Giovedì 25 gennaio dovrebbe essere la giornata più calda, il termometro, infatti, dovrebbe arrivare fino a quota 16°C.

“Si formeranno però marcate inversioni termiche soprattutto su Valpadana, vallate alpine ma anche valli del Centro che nelle ore notturne e in quelle del primo mattino manterranno i valori termici ancora un po' bassi - ha puntualizzato l’esperto -. In quota invece si avvertirà con maggiore evidenza la natura della nuova massa d'aria, con lo zero termico proiettato addirittura verso i 3800/4000m tra mercoledì e giovedì in corrispondenza di Alpi Marittime e isole maggiori, 3200/3400m circa sull'Appennino”.