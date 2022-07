Caldo insopportabile a Milano: il peggio deve ancora arrivare

Non c'è tregua a caldo e afa. Nonostante le temperature già molto alte, il picco non è ancora stato toccato. Tutta colpa dell'anticiclone africano e della massa di aria rovente che sta continuando a fare salire il termometro in tutta la Lombardia. Purtroppo almeno per tutto il weekend del 16 e 17 luglio e per la settimana a venire, non è prevista pioggia.

Il cielo, secondo le previsioni di 3B Meteo, rimarrà stabile e soleggiato per giorni. Le massime potrebbero sfiorare i 40 ° tra mercoledì 20 e venerdì 22 luglio, quando sono previsti fino a 39°. Nemmeno di notte si avrà sollievo dall'afa, perché i valori minimi nei centri urbani come Milano, sia nel weekend sia la prossima settimana, potrebbero fare molta fatica a scendere sotto i 24 °.

Siccità

Nel frattempo la situazione siccità in Lombardia continua a essere critica, soprattutto per le conseguenze sull'agricoltura, tanto che il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, giovedì ha avvertito: "Le ultime riserve per l'agricoltura si stanno esaurendo e oltre il 25-30 luglio non possiamo andare. Per l'acqua potabile, grazie al cielo, la falda è ancora ricca e non abbiamo, per ora, preccupazioni". "Adesso - ha aggiunto il governatore - l'unica cosa che possiamo auspicare è che cominci a piovere. Oltre il 25 di luglio non riusciamo ad andare". Al momento le previsioni non prospettano rovesci fino ad almeno sabato 23, quando potrebbe esserci un temporale.