Milano stretta nella morsa del caldo: scatta l'allerta del ministero della salute

Sono giorni con temperature roventi a Milano: la colonnina di mercurio (nelle ore più calde) supera sempre i trenta gradi. E nei prossimi giorni, come riportato dal portale dell'Aeronautica Militare, non sono previste tregue, anche minime.

E il grande caldo ha fatto scattare l'allerta del Ministero della Salute. La situazione, comunque, non desta grande preoccupazioni: l'allerta è gialla (primo livello su una scala da zero a tre) e non cambierà fino a giovedì 13 agosto.

Allerta gialla, le raccomandazioni

Il ministero della salute consiglia di: