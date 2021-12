15 gradi a Bormio e 5 a Milano: perché in montagna fa più caldo che in città

In Valtellina sembra arrivata la primavera mentre a Milano è ancora inverno. È quello che sta accadendo nella giornata di oggi, giovedì 30 dicembre: intorno alle 12:15 a Bormio (quota 1.200 metri) sono stati registrati 15 gradi mentre alla stessa ora a Milano la colonnina di mercurio era ferma sotto i 5°.

Immagine - I dati registrati dalle centraline del Centro meteorologico lombardo

Il caldo fuori stagione - registrato dalle centraline del Centro meteorologico lombardo - è frutto di un anticiclone africano che sta portando aria calda sull'Italia e l'Europa. "Le temperature saranno eccezionalmente miti per il periodo specie in quota e sulle aree soleggiate, dove si potranno sfiorare i 18-20°C - ha spiegato Francesco Nucera, meteorologo di 3Bmeteo -. Nelle aree soggette a situazioni nebbiose le temperature faticheranno a salire con massime che in Valpadana potranno risultare anche sotto i 10°C".

Stando alle previsioni del portale web a Milano le temperature saliranno in maniera importante a partire da domenica 2 gennaio quando la colonnina di mercurio ondeggerà tra minime intorno a 5° e massime vicine ai 10°. La giornata più calda, stando alle previsioni, dovrebbe essere mercoledì 5 gennaio quando in una soleggiata Milano si potrebbero toccare i 13 gradi.