A Milano è scoppiato il caldo (e nei prossimi giorni sarà peggio)

A Milano è scoppiata l'estate. Letteralmente. La colonnina di mercurio è schizzata oltre quota 30 gradi. E ci resterà per un bel po' di giorni. "L'alta pressione diventerà ogni giorno sempre più robusta e favorirà non solo tempo in gran parte stabile e soleggiato, ma anche caldo via via più intenso, tanto che ci troveremo nel mezzo della prima fiammata africana dell'estate 2023", ha precisato Lorenzo Bardellino, meteorologo di 3Bmeteo.

"L'anticiclone tuttavia non sembra essere troppo longevo - ha puntualizzato l'esperto del portele meteo -. Già a partire da giovedì subirà probabilmente un attacco ad opera di una perturbazione atlantica che raggiungerà l'Italia a partire dalle regioni settentrionali, con piogge, temporali e un deciso ridimensionamento delle temperature".

Nei prossimi giorni a Milano ci sarà cielo sereno con pochissime nuvole, le uniche che si materializzeranno lo faranno nelle ore pomeridiane. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 35 gradi nella giornata di giovedì, per poi calare parzialmente. Giovedì 22, infatti, potrebbe concretizzarsi un graduale indebolimento dell'anticiclone con piogge e temporali localmente intensi in estensione a Lombardia e Triveneto entro sera.