A Milano il "caldo" prima dei giorni della merla: ecco perché

Venerdì grigio a Milano. Ci si aspetta un peggioramento nel corso della giornata per l’ingresso di un impulso freddo da est. Nella serata previsto qualche piovasco e in alcune zone anche neve a bassa quota. Fine settimana soleggiato, ma dalle temperature rigide anche sotto lo zero e con ghiacciate notturne.

Il freddo proseguirà fino a metà della prossima settimana, per poi lasciare spazio ad alcuni giorni di clima piuttosto mite rispetto alle temperature stagionali. La “colpa” è di un anticiclone sub tropicale verso nord che potrebbe portare a Milano nebbie e foschie, oltre a temperature di poco al di sopra dei 10°C.

Il clima mite non durerà a lungo, perché già per l’ultima settimana di gennaio si attende nuovamente il freddo, giusto in tempo per i giorni della merla. Febbraio si aprirà con temperature decisamente sotto lo zero.