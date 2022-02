Perché a Milano fa così caldo nonostante sia il 2 febbraio

Il calendario segna inverno pieno mentre il termometro oscilla su temperature decisamente primaverli. A Milano fa caldo e il merito è tutto del Föhn: il vento caldo che da alcuni giorni sta soffiando su Milano regalando temperature miti e cielo terso.

Il Föhn, chiamato anche Favonio, è un vento di caduta caldo e secco che proviene dalle montagne e che può presentarsi, in differenti configurazioni bariche, su entrambi i lati della catena alpina e di quella appenninica. Non è la prima volta che questo movimento d'aria regala temperature miti fuori stagione: negli stessi giorni di febbraio del 2020 si registrò un fenomeno analogo. Il Favonio, comunque, ha iniziato a soffiare su Milano e la Lombardia a partire dalla giornata di domenica ma il fenomeno si è intensificato nel pomeriggio di lunedì causando anche qualche danno (ma ha anche spazzato via tutto lo smog).

Il picco delle temperature, comunque, dovrebbe essere stato raggiunto oggi nelle tre ore centrali quando la colonnina di mercurio ha toccato i 19-20 gradi. Molti milanesi hanno approfittato della situazione abbandonando per qualche ora giacche e sciarpe e invadendo gli spazi verdi della metropoli durante la pausa pranzo.

La situazione, tuttavia, non resterà così ancora per molto. Già dalla giornata di domani, giovedì 3 febbraio le temperature dovrebbero scendere ed è prevista qualche goccia pioggia, pioggia che caratterizzerà anche tutta la mattinata di venerdì. Le temperature miti, invece, dovrebbero tornare nel fine settimana e, con tutti i condizionali del caso, dovrebbero caratterizzare anche parte della prossima settimana.