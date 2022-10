È ottobre ma a Milano fa caldo come a fine estate: ecco il motivo

Il calendario segna il 18 ottobre ma a Milano continua a fare caldo quasi come a fine estate. Le temperature sono così elevate che è stata rinviata anche l'accensione dei termosifoni. Tutto merito di un "anticiclone di matrice sub tropicale richiamato su gran parte dell'Europa da una profonda depressione a ovest delle Isole Britanniche", ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore.

"I massimi anticiclonici sono sul Mediterraneo occidentale tra le Baleari e la Sardegna ma il cuneo caldo si spinge fino all'Ucraina e al Mar Nero, dove però nelle prossime 24 ore è atteso un impulso di aria fredda che determinerà un capovolgimento della situazione - ha precisato il meteorologo -. Sull'Europa occidentale e sull'Italia invece cambierà molto poco. Continueremo ad avere a che fare con aria calda e secca soprattutto in quota mentre nei bassi strati l'umidità sarà elevata. Questa disparità, oltre a creare le condizioni per delle inversioni termiche, sarà anche la causa della formazione di foschia e banchi di nebbia che nel sollevamento mattutino potranno trasformarsi in banchi nuvolosi bassi".

A Milano, comunque, la lunga coda d'estate non durerà in eterno: è previsto un peggioramento da venerdì mattina ma potrebbero esserci strascichi anche nel weekend. La perturbazione avanzerà in modo piuttosto lento, assicurano gli esperti, e sarà ostacolata nel suo cammino dal campo barico elevato "ma riuscirà ad erodere temporaneamente l'anticiclone sulle regioni del Nord per portare qualche pioggia preziosa, vista la situazione di siccità che interessa ancora soprattutto il Nordovest", ha puntualizzato Migliore.

Le temperature diminuiranno di qualche grado, ma le massime resteranno sempre vicino a quota 20 gradi. Il generale inverno è ancora lontano.