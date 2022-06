Il caldo asfissiante a Milano è solo all'inizio

Verrebbe da dire: siamo solo all'inizio. Non abbiamo ancora toccato il solstizio d'estate (cadrà il 21 giugno alle ore 11.33) eppure la morsa del caldo non accenna a diminuire. Si avrà l'apice a Milano nella giornata di lunedì, quando le temperature raggiungeranno valori fino a 34-37 gradi sulle pianure centro-orientali.

Secondo le previsioni dell'Arpa, soltanto da martedì l'afflusso di aria più fresca in quota favorirà un aumento dell'instabilità, a iniziare dai settori alpini e prealpini, con possibili temporali che determineranno un lieve calo del termometro. In pianura, per le prossime 24 ore, sono previste minime tra 21 e 25 gradi, massime tra 31 e 34. Zero termico a circa 4.400 metri.

"Il rovente anticiclone nord africano, dopo aver determinato caldo record sull’Europa sudoccidentale, con picchi oltre i 40°C tra Spagna e Francia, dal weekend, e ancor più a inizio della prossima settimana, raggiungerà la nostra Penisola con tanto sole e clima rovente", conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni. Una piccola tregua, però, si intravede tra qualche giorno. "Il gran caldo da metà della prossima settimana potrebbe allentare leggermente la morsa al Nord, specie regioni di Nordovest, stante l’arrivo di correnti più fresche atlantiche che potrebbero dar luogo ai primi rovesci o temporali sui rilievi. Al Centro le temperature potrebbero iniziare a scendere da domenica mentre al Sud se ne riparlerà la prossima settimana. Si tratta ad ogni modo di una tendenza, che andrà ulteriormente analizzata e confermata", concludono da 3bmeteo.com.