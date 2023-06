Nei prossimi giorni a Milano farà un po' meno caldo

Caldo sì, ma un po' meno intenso. È quello che dovrebbe succedere nei prossimi giorni a Milano secondo i meteorologi di 3Bmeteo.

La giornata più calda dell'ultima settimana di giugno dovrebbe essere martedì 27 quando il termometro toccherà quota 34 C°, successivamente si dovrebbero mettere in moto una serie di fenomeni che dovrebbero innescare "qualche temporale già al mattino sulle Alpi orientali, in intensificazione tra il pomeriggio e la sera e in estensione alle pianure del Triveneto e della Lombardia orientale, localmente anche forte - ha spiegato Lorenzo Bardellino di 3Bmeteo -. Tra pomeriggio e sera alcuni fenomeni in arrivo fin su ovest Lombardia ed est Piemonte, oltre che su tratti dell'Emilia. Le temperature cominceranno a perdere qualche grado nei valori massimi al Nordest, mentre non subiranno variazioni significative sul resto d'Italia. Nulla di fatto invece sul resto d'Italia, dove continuerà a dominare la stabilità anticiclonica".

Un temporale in grado di abbassare decisamente le temperature, invece, dovrebbe materializzarsi a Milano nella giornata di venerdì 30 giugno. Le previsioni non sono ancora granitiche, ma secondo i primi modelli sono previsti oltre 40 millimetri di pioggia nell'arco della giornata e le temperature ondeggeranno tra i 19 e i 24 gradi.