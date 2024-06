A Milano arriva la prima ondata di caldo (poi tornano i temporali)

Tanto sole, tanto caldo. È quello che succederà nei prossimi giorni a Milano, tutto merito di un anticiclone di matrice sahariana che porterà su tutta Italia temperature roventi, secondo le previsioni di 3Bmeteo.

“La rimonta anticiclonica sarà dinamica perché stimolata dall'approfondimento di una saccatura sul comparto iberico, dunque non avrà una gran durata ma non per questo sarà trascurabile - ha spiegato Carlo Migliore di 3Bmeteo - e giornale clou saranno mercoledì, giovedì e venerdì poi il promontorio inizierà a sgonfiarsi gradualmente per l'ingresso di aria più fresca atlantica che porterà anche dei forti temporali”. “Un ruolo fondamentale ce l'avrà l'umidità dell'aria che influenzerà sensibilmente l'indice di calore ovvero la temperatura percepita dal corpo. In generale più l'umidità è elevata maggiore è il disagio fisico”, ha puntualizzato l’esperto.

Nella metropoli lombarda il termometro potrebbe salire fino a raggiungere i 32 gradi, ma sucessivamente si potrebbero materializzare forti temporali. “Quando le rimonte anticicloniche sono di natura dinamica c'è sempre il risvolto della medaglia. La saccatura che innescherà il richiamo sub tropicale sul bacino centrale del mediterraneo sarà anche fucina di perturbazioni che nella seconda parte della settimana raggiungeranno alcune delle nostre regioni”, ha chiosato Migliore. Stando alle attuali previsioni i fenomeni temporaleschi all’ombra della Madonnina potrebbero concretizzarsi nella serata di venerdì.