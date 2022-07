Caldo torrido a Milano: termometro vicino ai 40 gradi

Milano si sta preparando a vivere giorni roventi. Letteralmente. Da giovedì e nei giorni successivi tornerà a farsi vivo l'anticiclone africano che arroventerà le temperature di Milano e della Lombardia.

"L'intensificazione del caldo sarà progressiva ma inesorabile a partire da Nordovest e versante tirrenico ma successivamente su tutta la Penisola, pur con i picchi maggiori soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche (almeno in una prima fase) - ha scritto Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo -. Già entro venerdì registreremo punte di 36-38°C sulle aree interne specie di Toscana, Lazio, poi Umbria, Pianura Padana, Foggiano ed entroterra sardo. Tuttavia il prossimo weekend non sono da escludersi punte di 38-40°C sulle zone interne non solo del Centrosud e Isole Maggiori, ma anche in Pianura Padana".

L'ondata di calore sarà particolarmente intesa per una concomitanza di fattori: "aria decisamente calda in arrivo in quota, effetto di subsidenza dell'alta pressione, ovvero compressione dell'aria dall'alto verso il basso, aridità dei terreni con umidità relativa bassa (e quindi favorite temperature più elevate) e localmente anche l'effetto dei venti di caduta alpini e appenninici - ha puntualizzato Ferrara -. Lungo i settori costieri la canicola verrà smorzata dalle brezze marine, tuttavia qui i maggiori tassi di umidità renderanno il caldo più afoso e quindi meno sopportabile".

Secondo l'esperto di 3Bmeteo questa ondata Din calore non mollerà la presa almeno sino al 20 luglio. "A seguire si apre un ventaglio di possibilità ancora tutte da valutare, ma non è escluso uno smorzamento quantomeno parziale della canicola con arrivo di qualche temporale in più a partire da Nord", ha precisato Ferrara.

Nel frattempo le riserve idriche della Lombardia si stanno assottigliando sempre più. L'ultimo a suonare il campanello d'allarme è stato il governatore Attilio Fontana, che non ha usato troppi giri di parole. "Stiamo utilizzando fino all’ultimo litro d’acqua, ma il problema è che se non dovesse ricominciare a piovere non possiamo generare l’acqua", ha detto a margine di un convegno sulla rigenerazione urbana organizzato a Palazzo Lombardia nella giornata di martedì 12 luglio. "Il problema c'è e aggiungiamo che non ci sono quelle riserve che erano determinate dall’accumulo invernale della neve - ha proseguito Fontana -. Quest’anno non ha nevicato, quindi la situazione è estremamente preoccupante".