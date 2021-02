Il cielo di Milano diventa giallo, ecco perché: la spiegazione del fenomeno

Un po' giallo, un po' ocra, un po' arancione. Si presentava così, con tinte decisamente particolari, il cielo di Milano sabato mattina. Molti cittadini, alzando la testa, non hanno potuto non notare che il solito grigio dei giorni di maltempo aveva lasciato spazio a un colore abbastanza inusuale.

Così sui social, tra una foto e l'altra, è partita la caccia alla spiegazione dello strano fenomeno. Un perché chiaramente c'è ed è riconducibile alla meteorologia. Come già accaduto in passato, infatti, a colorare il cielo di Milano di giallo è stata la sabbia del Sahara trasportata sull'Europa dai venti arrivati dall'Africa. L'unione tra i raggi solari e il particolato sahariano sospeso in troposfera ha così tinteggiato di giallo "l'aria". Lo stesso è successo in Piemonte e, con colori ancora più intensi, in Francia.

Domenica, quando su Milano dovrebbe cadere la pioggia, il fenomeno potrebbe ripetersi ed essere ancora più visibile, con la "polvere" del deserto che potrebbe arrivare fino al suolo.