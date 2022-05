Maltempo a Milano: scatta l'allerta meteo per temporali forti

Nelle prossime ore a Milano è atteso un 'blitz' del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città. Dalle 17 di martedì 24 maggio è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo 2 su 4 - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

I rovesci, nel dettaglio, sono frutto di una "saccatura atlantica si approfondisce sulla penisola Iberica favorendo dei flussi umidi ed instabili Sud-Occidentali sulla Lombardia", si legge nel documento elaborato dagli esperti del centro funzionale monitoraggio rischi naturali.

Cosa succederà a Milano

Per il pomeriggio di oggi, martedì 24 maggio, "si prevede possibilita? di rovesci e temporali sparsi piu? probabili inizialmente su zone prealpine e alpine centro-occidentali, in tardo pomeriggio/serata possibilita? di temporali localmente forti in transito verso est o nordest a partire dalle pianure occidentali, diretti verso le zone prealpine e alpine centro-orientali - hanno puntualizzato gli esperti nella nota di allerta -. Fenomeni temporaleschi tendenti a scemare di intensita? in tarda serata, seppur con fenomeni residui sparsi. Su zone prealpine inoltre saranno possibili cumulate di pioggia con locali picchi tra 40 e 60 mm in 12h. Ventilazione localmente forte in corrispondenza degli eventi convettivi piu? intensi, inoltre si segnalano rinforzi in quota dai quadranti meridionali su appennino su zone settentrionali".

La mattinata di domani, invece, sarà caratterizzata da precipitazioni sparse su zone alpine, prealpine e alta pianura. "Su zone prealpine inoltre saranno possibili cumulate di pioggia con picchi tra 40 e 60 mm in 12h, in particolare nella prima parte della giornata - hanno puntualizzato gli esperti -. Nella seconda parte della giornata fenomeni generalmente piu? irregolari o sparsi tendenti ad esaurirsi in serata. Si segnala che, seppur la probabilita? areale di fenomeni intensi risulti generalmente bassa, non e? escluso qualche fenomeno maggiormente inteso tra mattina e pomeriggio su zone pedemontane e su zone di pianura".