Temporale forte, alberi crollati e allagamenti: centralino dei pompieri rovente

Sottopassi e cantine allagate, poi alberi caduti. È stata una notte di super lavoro quella tra martedì e mercoledì 7 giugno per i vigili del fuoco. Tutto a causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta specialmente sull'hinterland ovest della città.

Le prime richieste di aiuto - circa una ventina in totale - si sono materializzate intorno alle 4 del mattino. I comuni più colpiti, come riferito dalla centrale operativa di via Messina a MilanoToday, sono stati Marcallo con Casone, Inveruno e Corbetta. In questa determinata zona dell'hinterland ovest, come riportato da alcune stazioni meteo nella rete del Centro meteorologico lombardo (Cml), sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia in circa mezz'ora. Più precisamente tra le 3 e le 3.30. In pochi minuti è caduta dal cielo quasi la stessa quantità di acqua che normalmente cade a Milano nell'intero mese di giugno (circa 79mm).

I vigili del fuoco, in azione con uomini e mezzi dei distaccamenti di Inveruno, ma anche quelli di Rho, Legnano e Milano, hanno svuotato sottopassi e cantine. Non si registrano feriti. Nelle altre zone di Milano e hinterland il maltempo non ha fatto danni; in media sono piovuti circa 10 millimetri di pioggia.