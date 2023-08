Temporali a Milano, 100 interventi dei vigili del fuoco in una notte

Qualche allagamento, qualche intervento per alberi pericolanti a causa del forte vento. Per i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano è stata una notte di lavoro quella tra domenica e lunedì 28 agosto. Una notte in cui - stando a quanto riferito da via Messina a MilanoToday - le squadre hanno risposto a circa un centinaio di richieste arrivate al numero unico, la maggior parte delle quali nella zona est di Milano e hinterland. Non solo, i pompieri stanno smaltendo anche una lunga lista di richieste causate dal maltempo dei giorni scorsi.

Nel frattempo sulla metropoli lombarda (e su tutta la provincia) è in vigore una allerta meteo codice arancione per temporali forti, rischio idraulico e idrogeologico. Seveso e Lambro, i due fiumi che attraversano la città, sono sorvegliati a vista. Da palazzo Marino hanno precisato che sono state attivate tutte "le azioni necessarie per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel parco Lambro". Non solo, il comune di Milano ha deciso di chiudere l'accesso a tutti i parchi e le aree verdi della città.

Le previsioni: cosa succederà

Per la giornata di oggi, lunedì 28 agosto, è "atteso il transito verso Est della parte fredda del sistema perturbato - hanno precisato i meteorologi del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Precipitazioni da moderate a forti anche a carattere convettivo possibili su tutta la regione ma con distribuzione spaziale irregolare, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera a partire dai rilievi alpini. Per buona parte della giornata venti diffusamente da moderati a forti, con intensificazioni sui settori meridionali, sulle Prealpi Orientali e sulla Valchiavenna, in parziale attenuazione in serata. Generale calo delle temperature. Zero termico in abbassamento a 2800-3200 metri".

Dalla protezione civile hanno fatto sapere che l'allerta meteo verrà rivalutata nel corso della giornata di lunedì.