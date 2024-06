Violento temporale a Milano e a Varese: strade allagate e alberi caduti

Dopo il Varesotto e l'Altomilanese, il forte temporale previsto per martedì sera è arrivato anche a Milano. Il maltempo ha provocato diversi danni anche nel Milanese, oltreché a Varese.

I vigili del fuoco di Varese hanno riferito di aver ricevuto diverse chiamate con richieste d'intervento per via della forte perturbazione temporalesca. Stando ai pompieri, si sono verificati molti allagamenti e diversi alberi sono caduti.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono state dispiegate sul territorio per rispondere alle richieste di soccorso. Nel Varesotto sono arrivate oltre trenta richieste di soccorso. I danni sono stati principalmente causati da forti piogge, grandine e venti intensi. Numerose strade sono state allagate, hanno reso difficoltoso il transito veicolare in alcune zone.

A Milano il Seveso raggiunge la soglia d'attenzione

"A Varese alle tra le 16 e le 17 sono caduti 73 mm di acqua in un'ora, a Como tra le 17 e le 18 sono caduti 29 mm di acqua in un'ora, a Bosisio Parini, sul Lago di Pusiano, tra le 18 e le 19 sono caduti 31 mm di acqua in un'ora", ha spiegato su Facebook l'assessore di Palazzo Marino Marco Granelli: "Eventi eccezionali che mettono a dura prova i nostri territori, le comunità, la viabilità, gli eventi aggregativi come i concerti e altre manifestazioni all'aperto".

"Nell'odierno incontro dell'Unità di crisi locale - ha proseguito Granelli - abbiamo provveduto ad avviare quanto necessario, ma invitiamo tutti a porre la massima attenzione agli eventi meteo, a non farsi trovare in condizioni di pericolo nelle fasi intense dei temporali come ad esempio in un parco o viale alberato, in un sottopasso, in un'area a rischio esondazione. Attivato monitoraggio fiumi e la vasca è pronta per l'uso".

In particolare il torrente Seveso, stando all'avviso della Protezione Civile di Milano, ha raggiunto la "soglia d'attenzione" alcuni minuti prima delle 21. Come spesso accade, non tanto per l'acqua caduta in città quanto per le abbondanti piogge a monte.

Le previsioni meteo per martedì 11 giugno

Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia ha diffuso una allerta meteo arancione (rischio di pericolo tre su quattro) per temporali forti e giallo per rischio idrogeologico. Entrambe le allerte saranno in vigore fino alle 6 del mattino di mercoledì.

"Attese sul territorio regionale per il pomeriggio e per la sera di martedì 11 condizioni instabili con attivazione di rovesci e temporali sparsi; inneschi convettivi più probabili sulle zone prealpine e di pianura, con fenomeni in transito verso Est o Nord-Est", hanno precisato gli esperti.

"In serata possibili fenomeni convettivi più intensi sulle pianure occidentali, in transito verso le zone centrali e orientali, seppur in attenuazione notturna. Previste possibili cumulate locali tra 40 e 70 mm in 12 ore sulle zone di pianura centro-occidentali e sulle zone prealpine centrali e orientali. Ventilazione in generale moderata con qualche rinforzo in quota, localmente forte durante gli eventi convettivi più intensi".

"Previsti rovesci sparsi o residui temporali tra la notte e la prima mattinata di mercoledì 12, in particolare sulle zone centrali e orientali - hanno puntualizzato i meteorologi -. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio attivazione di nuovi rovesci e temporali, a partire dalle zone occidentali e meridionali, in estensione e diffusione verso Nord-Est tra il pomeriggio e la sera. Possibili fenomeni convettivi localmente forti, specie su pianura e sulle zone prealpine".