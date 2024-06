Ancora temporali in Lombardia: Pavia e Lodi le zone più colpite

Ancora temporale in Lombardia. I vigili del fuoco fanno sapere che Pavia e Lodi sono le province più colpite. Sono decine le richieste di soccorso giunte ai vigili a causa di allagamenti e pericoli derivanti da alberi caduti o pericolanti. Attualmente vi sono una cinquantina di richieste di intervento nella provincia di Pavia e una decina nella provincia di Lodi. Le squadre dei vigili del fuoco sono quindi state dispiegate sul territorio con mezzi e attrezzature per fronteggiare l'emergenza in corso.

Sul fronte maltempo, Coldiretti ha chiesto sostegni in tempi certi alle aziende con produzioni compromesse, maggior flessibilità negli adempimenti relativi alla gestione delle coltivazioni in campo, oltre che la modifica del periodo della stagione irrigua. Da aprile sono ben 35 le allerte meteo emesse in Lombardia per rischio idro-geologico, idraulico, temporali e vento forte, afferma la Coldiretti regionale.

Quantitativi eccezionali di pioggia si sono abbattuti sulle campagne nel periodo in cui si raccolgono le coltivazioni autunno-vernine e si procede alle semine primaverili. Senza dimenticare le prime produzioni di miele dell’anno e le piante da frutto in fase di sviluppo.

“Gli agricoltori sono in difficoltà – afferma il presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli – e servono misure eccezionali d’emergenza: ringraziamo il presidente Attilio Fontana per aver richiesto lo stato di calamità. È importante che i sostegni arrivino in tempi ragionevoli, ma quest’anno serve anche più flessibilità per salvaguardare la stagione produttiva. È necessario poi un lavoro sulle assicurazioni agevolate, per potenziarle, renderle più funzionali, efficienti e quindi più attrattive”.