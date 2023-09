È settembre ma a Milano farà caldo come in estate

Nessuna nuvola in cielo. Sole, caldo e temperature prettamente estive (perché anche se è settembre è ancora estate). È quello che succederà a Milano e hinterland nei prossimi giorni Tutto merito di un anticiclone di matrice africana, come riportato da 3Bmeteo.

"L'anticiclone africano si sta espandendo verso l'Europa centrale puntando verso Francia, Regno Unito e Germania, dove dà vita ad una sequenza di giornate calde con temperature molto al di sopra delle medie del periodo", ha precisato il meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Bardellino.

Con il passare dei giorni a Milano farà sempre più caldo. "Le temperature continueranno ad aumentare anche nei giorni successivi, seppur lievemente, fino alla fine della settimana - ha precisato il meteorologo -. Il caldo in ogni caso non sarà mai paragonabile alle intense ondate che hanno caratterizzato alcune giornate di luglio e agosto, seppur i valori risulteranno decisamente superiori alle medie del periodo". A Milano le temperature minime non scenderanno quasi mai sotto i 20 gradi, mentre le massime saliranno fino a quota 31°C. Un finale d'estate particolarmente caldo, dunque.