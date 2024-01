È stato il dicembre più caldo di sempre

Il 2023 è stato il secondo anno più caldo dal lontano 1897, da quando cioè sono disponibili i dati. È stato 'battuto' solo dal 2022, ma per poco: la temperatura media è stata di 16,8 gradi nel 2023, di 16,9 gradi nel 2022. Tuttavia il 2023 ha registrato il dicembre più caldo di sempre.

È quanto emerge dalle rilevazioni della Fondazione Omd (Osservatorio meteorologico Duomo), per quanto riguarda la stazione meteorologica situata presso la sede dell'Università Statale di via Festa del Perdono. Prendendo in esame i 'normali climatici' (Clino in sigla dall'inglese Climatoligical Normals), ovvero periodi pluriennali di riferimento per valutare i cambiamenti climatici, il dato del 2023 (16,8 gradi di media, ricordiamo) supera di quasi 2 gradi (1,9) la media del Clino 1991-2020 e di ben 3,1 gradi la media del Clino 1961-1990.

Nel corso del 2023, soltanto il mese di maggio ha registrato una temperatura media pari a quella del Clino 1991-2020 (19,1 gradi). Tutti gli altri mesi, invece, sono risultati più caldi della norma: dicembre, in particolare, è stato il più caldo di sempre, con una media di 7,7 gradi. Lo scostamento maggiore con il Clino 1991-2020 si è registrato a ottobre (+3,8 gradi). Anche gennaio e settembre sono stati particolarmente caldi.

I giorni con temperatura sopra i 30 gradi sono stati 66 (contro i 54,8 del Clino 1991-2020), tra cui vanno segnalati, per la loro 'stranezza', il 23 maggio, l'8 e il 9 ottobre. 15 invece i giorni con temperatura superiore a 35 gradi. Il 24 agosto, come già era emerso, si è registrata sia la massima assoluta dell'anno (38,3 gradi) sia la minima più alta mai registrata (29,2 gradi). Le notti 'tropicali', con temperatura superiore a 20 gradi, sono state 73, contro le 52,3 del Clino 1991-2020, di cui 18 consecutive tra il 9 e il 26 agosto. In particolare, la temperatura non è mai scesa sotto i 25,9 gradi tra il 19 e il 25 di agosto.

La minima assoluta dell'anno (-1,2 gradi) è stata registrata il 10 febbraio. I giorni di gelo (con temperatura minima sotto zero) sono stati appena tre (due a febbraio e uno a dicembre), mentre nel Clino 1991-2020 sono 17,6. E neanche un giorno di ghiaccio (giornate con temperatura massima sotto zero). il valore di massima più basso è stato di 4.4 gradi, il 19 gennaio.

Valori diversi da zona a zona

Fin qui i dati della stazione di via Festa del Perdono. Tuttavia i dati delle altre stazioni milanesi presentano diversità anche notevoli. Ad esempio, la minima assoluta (-1,2 gradi in centro) oscilla tra i -3,9 gradi (Milano Sud, zona Ripamonti) e i -0,9 gradi (via Sarpi). La temperatura media annua del 2023 è, come detto, di 16,8 gradi in centro (valore più alto in città), ma di 16 gradi a San Siro (valore più basso). La temperatura massima più alta del 2023 si è registrata, in realtà, non in centro ma in Bovisa (38,6 gradi, sempre il 24 agosto).

E anche per le già citate notti 'tropicali', cioè con la minima sopra i 20 gradi, la situazione è diversificata. Se in via Festa del Perdono, come detto, sono state ben 73, a San Siro e in via delle Forze Armate sono state 'appena' 58. Sempre più numerose delle 52,3 del Clino 1991-2020, ma poco di più. Parlando poi delle giornate di gelo, sono state 3 in centro, ma 10 a Milano Sud.

Altalenante l'andamento delle precipitazioni, molto scarse tra gennaio e aprile e a dicembre, mentre da maggio ad agosto i valori sono stati superiori alla media. In particolare, il cumulato di luglio è stato più che doppio rispetto al valore del Clino 1991-2020: 160,9 millimetri contro 73,2. I giorni di pioggia (con un cumulato di almeno 1 millimetro) sono stati 76, quasi come nella media del Clino di riferimento (79,2). Il giorno più piovoso è stato il 15 settembre, con 61,4 millimetri caduti, mentre tra gennaio e febbraio si sono avuti 35 giorni consecutivi senza precipitazioni. Infine, per il secondo anno consecutivo non ci sono stati accumuli di neve, ma solo pioggia mista a neve il 19 gennaio.

Piogge discontinue

Le precipitazioni, nel 2023, sono state quasi in linea con la media del Clino 1991-2020: 926,9 millimetri (sempre in via Festa del Perdono) contro 936,3 millimetri. Anche in questo caso, c'è una certa differenza tra una zona e l'altra. Ad esempio, la stazione più piovosa a Milano è risultata Bovisa (1.030,6 millimetri). Sempre a Bovisa il valore più elevato giornaliero, con un cumulato di 71,5 millimetri di pioggia il 15 settembre (10 in più rispetto a via Festa del Perdono). E in via delle Forze Armate i giorni consecutivi senza precipitazioni, tra gennaio e febbraio, sono stati 39 contro i 35 di via Festa del Perdono.

A prescindere dalle differenze nelle varie zone di Milano, in ogni caso il 2023 è stato molto caldo e caratterizzato da varie ondate di calore, mentre le precipitazioni sono state discontinue, ma con una particolare concentrazione di fenomeni intensi, tra cui quelli di luglio, anche con diversi danni in città, come il 24 e 25 luglio, con raffiche di vento importanti, e intense grandinate sempre a luglio (in particolare la notte del 5).