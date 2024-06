Nei prossimi giorni a Milano scoppierà l’estate (ma non durerà)

Sole, caldo e cieli tersi proprio come se fosse piena estate. È quello che succederà a Milano nei prossimi giorni, ma la bella stagione non durerà perché a partire dal weekend è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, come ha puntualizzato 3Bmeteo interpellato da MilanoToday.

“Nel corso dei prossimi giorni avremo una pausa asciutta e dai connotati estivi su Milano, dopo gli ultimi temporali sparsi che si potranno presentare nella serata odierna (martedì) - ha spiegato a MilanoToday Andrea Colombo, esperto di 3Bmeteo -. Da mercoledì a sabato bel tempo e temperature diurne sui 28-29°C”.

Sarà un anticipo d’estate, ma poi sono previsti nuovi peggioramenti. “Sarà di fatto una tregua di breve durata in quanto già da domenica sono attese nuove perturbazioni atlantiche che favoriranno l'arrivo di rovesci e temporali, in un contesto quindi ben più instabile e con temperature in nuova flessione - ha chiosato Colombo -. Al momento non si vede nel lungo termine l'arrivo di alte pressione salde e durature sul Nord-Italia”.