Quando finirà di fare caldo a Milano (e arriverà l'autunno)

Prima le temperature record (per il mese di ottobre), ora l'arrivo dell'autunno. Quello vero. È agli sgoccioli l'ondata di caldo su Milano che ha avuto il suo apice domenica e lunedì 9 ottobre. Nei prossimi giorni è previsto una progressiva inversione di tendenza e l'arrivo di freddo e pioggia.

"A partire da sabato 14 è previsto l’ingresso di una prima saccatura più fredda di origine nord-atlantica, che favorirà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con ritorno delle precipitazioni nel fine settimana e un calo generale delle temperature a partire da lunedì 16", si legge in una nota del servizio meteorologico di Arpa.

Proprio durante il weekend le temperature si abbasseranno, in alcuni casi in maniera drastica. "Su molte zone della Lombardia il calo termico previsto potrebbe essere quantificato tra 5 e 10°C circa e sarà in grado di riportare le temperature a valori più in linea o, in alcuni casi, leggermente inferiori alla media climatologica del periodo", hanno precisato gli esperti di Arpa.

Nei giorni scorsi, comunque, ha fatto davvero troppo caldo rispetto alle medie del periodo. Da inizio ottobre, fa sapere Arpa, la temperatura media si è collocata a 22.9°C, valore superiore non solo alla media di ottobre (15.2°C) ma anche a quella di settembre (20.7°C). "Va sottolineato che questo valore non è assolutamente rappresentativo per il mese in corso - precisano i meteorologi -. Infatti, il trend naturale delle temperature vede una costante diminuzione durante l’autunno e, almeno in parte, l’anomalia verrà compensata nelle prossime due decadi.