Quando finirà l'ondata di freddo su Milano

Ha letteralmente i giorni contati l'ondata di freddo che sta imperversando su Milano e tutto il nord Italia. Le temperature inizieranno ad alzarsi e tornare nella media del periodo durante il fine settimana.

"A partire da venerdì l'aria fredda di estrazione continentale inizierà a ritirarsi verso l'Europa orientale e l'anticiclone subtropicale riuscirà ad impossessarsi di tutto il comparto europeo occidentale e anche del Centro-Nord Italia - ha puntualizzato il meteorologo di 3Bmeteo Federico Brescia -. Resisterà ancora un po' di instabilità al Sud a causa di residue infiltrazioni d'aria da Est".

A Milano la giornata più fredda della settimana sarà venerdì: in pianura padana si toccheranno valori gelidi (fino a -5°C), successivamente le temperature si rialzeranno. Durante le prime giornate della prossima settimana si toccheranno massime vicine ai 12-13 gradi. Grandi assenti saranno le precipitazioni: dopo settimane con piogge in linea con la media del periodo (che comunque non hanno chiuso il gap idrico iniziato la scorsa primavera) si sta ripresentando il problema della siccità.