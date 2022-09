A Milano sarò autunno: prevista pioggia e freddo (ma poi cambierà tutto)

Dopo un weekend con nubi e pioggia a Milano è tornato il sole, ma il bel tempo (che si è presentato con temperature più rigide rispetto al normale) ha letteralmente le ore contate. Nei prossimi giorni, infatti, arriverà su Milano e il resto dell'Italia una nuova perturbazione "alimentata da correnti fredde di matrice groenlandese", la stessa che porterà " una ventata quasi invernale su Regno Unito, Francia, Germania e parte della Scandinavia", ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore

A Milano il maltempo si concretizzerà nella giornata di giovedì. Per gli ultimi due giorni di settembre è prevista una forte perturbazione seguita quasi senza alcuna interruzione da un'altra perturbazione venerdì. "Queste due giornate potrebbero essere caratterizzate da locali forti condizioni di maltempo specie sulle regioni tirreniche - ha puntualizzato l'esperto meteo -. Gli strascichi di quest'ultima perturbazione potrebbero insistere su parte della Penisola anche all'inizio del weekend ma che tuttavia sembrerebbe ad oggi, caratterizzato da un progressivo consolidamento dell'alta pressione col ritorno di condizioni soleggiate entro domenica. Si tenga presente che almeno da venerdì a tutto il weekend quanto detto va considerato più come una tendenza che come una previsione".

Le prime tendenze per il weekend, infatti, segnalano un ritorno del sole e delle temperature miti. A Milano, infatti, potrebbero registrarsi massime intorno ai 25-26 gradi.