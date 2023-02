A Milano meteo mite fino a sabato, poi cambia tutto

A Milano sta per tornare l'inverno. Letteralmente. Dopo un assaggio di primavera (con annesse temperature miti) la situazione cambierà con l'ultimo giorno della settimana, domenica 26 febbraio.

"L’arrivo di correnti molto fredde di estrazione artico-continentale riporterà la Lombardia in pieno inverno con un brusco calo termico e nevicate che entro sera potrebbero interessare le Prealpi occidentali e le immediate alte pianure a quote collinari fino a 300m", ha spiegato a MilanoToday il meteorologo di 3Bmeteo Federico Brescia.

"Il clima resterà freddo anche all’inizio della prossima settimana con possibili nevicate a quote molto basse, localmente in pianura, in più occasioni ma in particolare lunedì - ha puntualizzato l'esperto -. Temperature in calo da domenica con valori minimi che nell’arco delle 24 ore successive scenderanno sotto lo zero e le massime non saliranno sopra i 6°C. È ancora presto per andare nel dettaglio ma sembrerebbe proprio che stia per cominciare una fase più interessante".