Freddo e gelo: nei prossimi giorni l'inverno farà breccia a Milano

Freddo e temperature anche sotto lo zero. A Milano sta per arrivare l'inverno, quello vero. Tutto "merito" di un vortice di aria polare che farà breccia sull'Europa portando con sé scenari invernali.

"Stando alle ultime analisi modellistiche sul finire della settimana, aria molto fredda di matrice artica marittima inizierà ad affluire sul Mare del Nord stimolando la formazione di una profonda area di bassa pressione - ha puntualizzato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore -. Questo vortice oltre a portare condizioni spiccatamente invernali tra Regno Unito, Scandinavia ed Europa centrale continuerebbe a richiamare aria fredda dalle latitudini polari quindi aria polare marittima che alla fine con la complicità di un anticiclone sul medio Atlantico riuscirebbero a sfondare anche sul Mediterraneo. Le prime avvisaglie sul nostro Paese già nella seconda parte del weekend quindi domenica ma l'aria fredda dovrebbe fare il suo ingresso vero e proprio dalla Valle del Rodano solo a metà settimana".

Al momento i meteorologi non si sbilanciano su previsioni dettagliate - è ancora difficile svilupparle data la distanza temporale e l'evolversi dei modelli matematici - ma potrebbero materializzarsi "precipitazioni abbondanti, nevose fino a quote molto basse al Nord, a quote di collina al centro e a quote di medio bassa montagna al Sud".