Arriva il grande freddo dall'Artico: temperature in picchiata a Milano

Sta per arrivare, nel Nord Italia, un brusco calo delle temperature per via dell'arrivo di un fronte freddo dall'Artico e dalla Russia. Sembra dunque terminato il periodo di temperature sopra la media stagionale. Gli esperti del meteo segnalano l'arrivo di aria fredda e secca, con alcuni fenomeni di precipitazioni anche nevose fino a bassa quota e soprattutto un rinforzo dei venti.

Nella giornata di sabato 4 febbraio, secondo quanto segnalano gli esperti di 3bMeteo, 'resiste' il bel tempo al Nord-Ovest e a Milano, con temperature anche vicine ai 20 gradi in alcune aree, per via dei venti di Fohn. Le raffiche di vento, al Nord-Ovest, toccheranno i 50-60 chilometri all'ora.

Tracollo termico

Domenica 5 febbraio, al Nord, il tempo sarà abbastanza soleggiato, in peggioramento a partire dal pomeriggio con alcune nevicate sulle Alpi. Le temperature scenderanno anche di oltre dieci gradi (le massime) al Nord-Ovest. Lunedì 6 febbraio le temperature registreranno un ulteriore calo. Le temperature minime, a Milano, torneranno sotto zero nel corso della settimana.