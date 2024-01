A Milano arriva il gran freddo invernale

Cielo nuvolo, qualche pioggia e temperature in picchiata. Nei prossimi giorni Sole e temperature miti diventeranno un ricordo a Milano e hinterland. "Venerdì 5 è atteso il transito di una perturbazione atlantica che porterà maltempo diffuso sulla regione con piogge moderate, in intensificazione serale", ha spiegato Davide Sironi, meteorologo di 3Bmeteo.

Sulle montagne vicine a Milano, inoltre, arriverà la neve. "Nevicate sui rilievi inizialmente a partire dai 700-800m di altitudine, in rialzo in serata intorno 1000-1400m sulle Prealpi e intorno 800-1100m sulle Alpi. Entro il mattino di sabato, in quota attesi accumuli dai 30 ai 60cm di neve fresca", ha spiegato l'esperto.

Il maltempo sarà una costante per i prossimi giorni. "Durante il weekend dell'Epifania la circolazione depressionaria si allontanerà verso il Centro-Sud Italia lasciando ai margini la Lombardia, dove tuttavia seguiteranno ad affluire correnti umide dai quadranti orientali - ha precisato il meteorologo -. Il tempo rimarrà decisamente nuvoloso e grigio con ulteriori deboli piogge possibili sulle pianure centro-orientali e del nevischio sulle Alpi, specie tra Alta Valtellina e Tonale accompagnato da ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Tempo più asciutto sulle province di Milano, Varese, Como, Lecco e Monza Brianza".

"Dopo le feste confermato l'arrivo di aria fredda dalla Scandinavia - ha puntualizzato il meteorologo -. Correnti fredde da est entreranno in Val Padana portando nuvolosità diffusa e compatta, specie a ridosso dei rilievi, dove martedì non si escludono fiocchi di neve fino a quote di bassa collina o pianeggianti tra varesotto, comasco e lecchese. Temperature che subiranno un deciso e costante calo, portandosi su valori prettamente invernali, massime non oltre 3-5 gradi in pianura tra martedì e mercoledì."