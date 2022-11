A Milano sta per arrivare il freddo. Letteralmente. Nei prossimi giorni è prevista pioggia e un sensibile calo termico, un cambio della guardia (letterale) frutto di aria polare che rimpiazzerà l'anticiclone africano che dalla prima metà di ottobre ha imperversato sull'Italia e gran parte d'Europa regalando giornate di caldo anomalo.

Il nucleo di aria polare marittima arriverà sull'Italia del Nord nella giornata di venerdì. "L'evoluzione la potremmo dividere in due fasi, la prima caratterizzata dall'arrivo di un fronte perturbato, sostanzialmente nella giornata di venerdì e la seconda sabato caratterizzata dall'evoluzione di una depressione con perno sul basso Tirreno - ha puntualizzato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo -. Nella prima fase saranno coinvolte le regioni centro settentrionali, nella seconda quelle meridionali e ancora una parte del Centro. Venti forti precederanno il primo fronte e forti accompagneranno il vortice fino alla sua estinzione che non avverrà prima della giornata di domenica".

A Milano, nel dettaglio, è prevista pioggia sia per la giornata di giovedì che venerdì. Sempre venerdì, stando alle previsioni di 3Bmeteo, dovrebbe cadere neve abbonanti sulle Alpi centro orientali fino a quote medie. A Milano le temperature minime si abbasseranno e (per la prima volta dalla primavera) scenderanno sotto quota 10 gradi; le massime, invece, si assesteranno sempre intorno ai 18-20 gradi fino a domenica 6 novembre.