A Milano arriva il freddo, ecco cosa succederà

Sole e freddo pungente. È quello che succederà nella seconda parte della settimana a Milano secondo le previsioni. Le temperature inizieranno a scendere nella giornata di mercoledì, ma il vero "cambio di passo" ci sarà nella giornata di giovedì 11 gennaio.

"Correnti di aria fredda in afflusso dall'Europa nordorientale stanno generando un'area depressionaria sugli stati centro-occidentali del Continente, in particolare sulla Francia - ha spiegato Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo -. Questa continuerà a richiamare per qualche giorno flussi freddi fin sull'Italia, responsabili oltre che di un generale calo delle temperature, anche di condizioni di instabilità su molte delle nostre regioni. L'interazione tra l'aria fredda e l'instabilità permetterà alcune nevicate a quote basse, seppur di debole intensità, specie sul medio versante adriatico".

A Milano le temperature saranno tipicamente invernale. La colonnina di mercurio dovrebbe scendere fino a toccare quota -3 nella notte tra mercoledì e giovedì. Le temperature massime, invece, dovrebbero ondeggiare tra i 5 e i 7 gradi.