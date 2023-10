Crollo di 10-15 gradi: a Milano finisce l'estate (e arriva l'autunno)

Sole, pantaloncini corti e mezze maniche saranno un lontano ricordo. A Milano e in Lombardia sta per finire l'estate infinita che si è protratta quasi fino a metà ottobre. Il motivo è uno solo: l'anticiclone che ha regalato temperature anomale si sta indebolendo e lascerà spazio ad aria più fresca, come riferito dai meteorologi di 3Bmeteo.

"Fino a venerdì ci sarà tempo stabile e secco sulla Lombardia, sebbene si manifesteranno i primi segnali di invecchiamento dell'anticiclone africano che ha dominato la scena mantenendo condizioni climatiche fortemente anomale ed estive in pieno autunno - ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Edoardo Ferrara -. Avremo infatti ancora sole prevalente ma alternato a nuvolosità irregolare, più frequente tra notte e mattino e a ridosso di Prealpi e pedemontane; contestualmente inizieremo a perdere qualche grado ma farà ancora caldo per il periodo, con punte di 25-26°C. Nel weekend un ulteriore cedimento dell'anticiclone consentirà il passaggio della coda di una prima perturbazione atlantica, comunque notevolmente indebolita. In questa fase avremo molte più nubi e qualche pioggia sparsa, specie sabato, oltre ad un calo questa volta più cospicuo delle temperature soprattutto sulla medio-alta Lombardia".

L'autunno, quello vero, potrebbe arrivare settimana prossima. "La vera svolta autunnale - ha precisato Ferrara - potrebbe tuttavia concretizzarsi la prossima settimana, con cedimento definitivo dell'alta pressione e porta aperta alle umide correnti atlantiche, responsabili di passaggi piovosi questa volta più incisivi e un ulteriore calo termico, su valori questa volta davvero autunnali se non persino sotto la media con anche ritorno della neve sulle Alpi dalle quote medio-alte. Sia su Comasco, Lecchese, Monza-Brianza, Milanese, che su Bresciano, le temperature potrebbero infatti calare anche di 10-15°C rispetto ai giorni scorsi, con massime anche sotto i 14-15°C durante il giorno".