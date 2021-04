A Milano continuerà a fare freddo (almeno per un po')

A Milano fa freddo. Giubbotti e piumini leggeri non hanno ancora lasciato posto a magliette a mezze maniche e camicie. E per il momento la situazione non è destinata a cambiare, anzi: le temperature resteranno basse probabilmente fino a fine mese. "Gran parte dell'Europa, Italia compresa, è alle prese con correnti fredde provenienti da nord e nordest, responsabili del clima decisamente fresco (se non proprio freddo!) di questi ultimi 10 giorni — ha spiegato a MilanoToday Andrea Colombo, meteorologo di 3BMeteo —. Il mese di aprile, almeno per un'altra settimana circa, non mostrerà sostanziali variazioni da questo punto di vista e le temperature rimarranno al di sotto delle medie del periodo".

Le correnti fredde da Nord e Nordest nei prossimi giorni non faranno alzare la colonnina di mercurio: i valori diurni saranno sempre tra i 14 e i 17 gradi mentre le minime, specie in corrispondenza di nottate serene "si porteranno anche sotto i 5°C fuori città", ha spiegato l'esperto. Freddo ma comunque bel tempo: "Le condizioni atmosferiche saranno complessivamente buone, con basso rischio pioggia ad eccezione della giornata di domani (15 aprile) che vedrà il veloce transito di un impulso instabile responsabile di deboli piogge e neve che in Lombardia si spingerà fino a quote di collina — ha precisato Colombo —. Domani giornata quindi ancor più fredda di quelle appena trascorse, con il termometro che non supererà i 10-12°C nel pomeriggio".

Qualcosa potrebbe cambiare verso fine mese: "L'ultima decade del mese appare propizia per un modesto e timido rialzo delle temperature, che perlomeno dovrebbero portarsi sopra i 20°C nei valori massimi grazie ad un indebolimento del flusso freddo nord-orientale — ha puntualizzato Colombo —. La distanza temporale non offre garanzie dal punto previsionale per quanto riguarda il rischio pioggia, ma ad oggi lo scenario più probabile è orientato a condizioni nel complesso stabili e soleggiate, salvo isolati acquazzoni specie vicino ai rilievi montuosi".