A Milano continuerà a fare freddo (poi arriva la pioggia)

Freddo proprio come se fosse fine inverno (e non aprile inoltrato). È quello che sta succedendo a Milano in questi giorni, tutto merito di correnti settentrionali fredde in discesa dall'Artico verso il Mediterraneo, come spiegato dai meteorologi di 3Bmeteo. E la situazione non dovrebbe cambiare molto nei prossimi giorni.

“Tra venerdì e domenica torneranno condizioni perlopiù soleggiate con della lieve instabilità pomeridiana soprattutto a ridosso dei rilievi prealpini - ha spiegato Daniele Berlusconi, esperto del portale meteo -. Temperature sotto le medie del periodo con minime localmente anche sotto i 5°C e massime non oltre 15-17°C”.

Con l’inizio della nuova settimana al freddo dovrebbero sommarsi le piogge. Nella giornata di lunedì l’alta pressione, infatti, dovrebbe indebolirsi favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio, foriera di deboli piogge in serata.