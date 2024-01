Perché in questi giorni fa più freddo a Milano che in montagna

Tranne una parentesi di primavera (sabato 27 gennaio a Milano sono stati sfiorati i 15 gradi) all’ombra della Madonnina fa freddo. Decisamente più freddo che in montagna. Il motivo è uno solo: l’inversione termica che si crea durante un anticiclone infernale.

“Il concetto è piuttosto semplice, normalmente la temperatura diminuisce con il salire della quota a causa della progressiva espansione dell'aria - ha spiegato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo -. Le inversioni termiche sono caratterizzate da un gradiente contrario, l'aria si raffredda scendendo. Questo avviene perché quando c'è alta pressione i moti verticali dell'aria sono inibiti e quindi la massa d'aria staziona in prossimità del suolo dove per irraggiamento (perdita di calore verso lo spazio) si raffredda. Questo freddo che ristagna nei bassi strati è una trappola anche per l'inquinamento atmosferico che resta appoggiato al suolo senza ancora possibilità di salire verso l'alto. In alcuni casi si riesce anche a vedere il livello dell'atmosfera in cui inizia l'inversione, ad esempio guardando il fumo di una ciminiera che ad un certo punto, raggiunta una certa altezza comincerà ad espandendosi lateralmente anziché continuare a salire”.

A Milano il fenomeno è decisamente marcato. In questi giorni le temperature massime oscilleranno tra i 5 e i 9 gradi. Tutto cambia a circa mille metri di quota, dove le temperature sono decisamente più alte e oscillano tra i 10 e i 15 gradi. Per trovare lo zero termico, invece, bisogna salire fino fino a quasi quota 3.200 metri.