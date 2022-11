Freddo e pioggia: ecco cosa succederà a Milano

Il sole e le temperature (insolitamente) miti di fine ottobre e inizio novembre hanno lasciato spazio a giornate tipicamente autunnali. Nelle prossime ore, inoltre, Milano e la Lombardia dovranno fare i conti con un'altra perturbazione.

“Un blando e rapido impulso di aria fredda in quota si muove dall'Atlantico verso l'Europa centrale, determinando un peggioramento delle condizioni meteo anche sulla Lombardia - ha commentato Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com -. Non si tratterà di una grande perturbazione ben organizzata, bensì di instabilità sparsa e di fenomeni distribuiti irregolarmente. Ne avvertiremo gli effetti soprattutto nella giornata di mercoledì, con cielo molto nuvoloso ovunque e deboli piovaschi qua e là, più persistenti su Varesotto, Lario e alta Brianza nelle ore centrali del giorno. Dal pomeriggio i fenomeni si sposteranno gradualmente verso i settori centrali della regione, in particolare su Orobie e alta pianura bergamasca con piogge moderate e, nella notte, sui settori più orientali. Si tratterà di fenomeni di debole o al più moderata intensità in pianura - ha puntualizzato il meteorologo - mentre sulle Alpi gli accumuli saranno più consistenti, comunque senza picchi esagerati".

"Nella giornata di giovedì, dopo i residui fenomeni della notte, persisteranno nebbie e foschie sulle pianure, anche se in giornata si faranno gradualmente spazio schiarite sempre più ampie - ha aggiunto Buscemi -. Venerdì giornata di transizione, con velature sparse e ancora nebbie in pianura al mattino, che ci condurrà verso il weekend, dove regna ancora l'incertezza - ha annunciato Buscemi - con i dati in nostro possesso che mostrano due differenti scenari: uno instabile, con venti da Est, calo delle temperature e fenomeni deboli o moderati più probabili su Alpi e pedemontane; un altro maggiormente stabile, con nubi sparse e assenza di precipitazioni. Nelle prossime ore la tendenza sarà sicuramente più chiara e definita"