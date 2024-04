A Milano non sarà un ponte di primavera: che tempo ci sarà il 25 aprile

A Milano fa freddo come a febbraio anche se il calendario segna fine aprile. Un freddo fuori stagione “merito” di una massa d’aria artica che si è allungata sull’Europa e sull’Italia. La situazione non è destinata a rivoluzionarsi nei prossimi giorni, secondo le previsioni di 3Bmeteo.

Qualche timido raggio di sole dovrebbe illuminare Milano tra mercoledì e giovedì 25 aprile: “Ci sarà sole alternato a qualche nube di passaggio, ma basso rischio di pioggia - ha precisato a MilanoToday Edoardo Ferrara di 3Bmeteo -. Le temperature tuttavia, sebbene in aumento, saranno ancora piuttosto basse per il periodo: minime frizzanti all'alba, sui 6-8°C a seconda dei quartieri, e massime in genere non oltre i 16-17°C. Da venerdì 26 e per il weekend del 27-28 si prospetta invece una nuova fase instabile, con occasione per nuove piogge o rovesci pur intervallati da pause asciutte, con clima ancora piuttosto fresco e massime in genere non oltre i 18-20°C”.

Un fronte già asciutto potrebbe aprirsi con l’inizio della prossima settimana, ma comunque non durerà: “ Probabile fase più soleggiata tra lunedì 29 e martedì 30 con clima questa volta più caldo, in attesa di un nuovo probabile peggioramento per il 1 maggio, ma da confermare”.