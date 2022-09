L'estate a Milano è (quasi) finita: arriva il freddo dal nord Europa

Le temperature estive di questa prima parte di settembre saranno presto un ricordo a Milano. " Dalla Penisola Scandinava si sta preparando un'irruzione di aria fredda che attraverserà rapidamente il Continente, raggiungendo nel corso di venerdì l'arco alpino e riversandosi alla Val Padana e poi al resto d'Italia entro la fine della settimana", ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Bardellino.

Venerdì 16 settembre per Milano sarà il "canto del cigno": sarà l'ultimo giorno in cui la colonnina di mercurio si avvicinerà ai 30 gradi, da sabato 17 settembre le temperature si assesteranno su massime intorno ai 25 gradi, in linea con la media del periodo. Crolleranno anche le minime che passeranno dagli attuali 18-20 gradi ai 14 di domenica.

Sempre nella giornata di domenica sono attese le prime gelate sulle Alpi (intorno ai 1500m di quota). Grande assente, invece, sarà la pioggia: per il momento su Milano e su gran parte della Lombardia non sono previste precipitazioni in grado di dare sollievo sul fronte della siccità.