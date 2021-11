La botta artica di fine novembre: Milano farà i conti col freddo

Il calendario dice che manca poco più di un mese a Natale quindi l'autunno è agli sgoccioli e sta per arrivare l'inverno. La prima "sciabolata artica" potrebbe arrivare già settimana prossima quando una corrente di aria artica potrebbe aprire una fase molto fredda e tipicamente invernale. In sostanza, dunque, c'è il rischio di trovarsi nella terza e ultima decade di novembre con temperature tipiche da pieno gennaio (la colonnina di mercurio andrà sotto zero di qualche grado). In questo caso i condizionali sono obbligatori ma la tendenza riportata sul portale di 3Bmeteo lascia ben poco all'immaginazione.

Tutto merito di un "campo di alta pressione che si spingerà fino alle latitudini della bassa Groenlandia, facendo da scivolo a correnti decisamente più fredde di matrice artico-marittima sull'Europa centrale", ha precisato il meteorologo di 3Bmeteo Federico Brescia.

Prima del grande freddo, comunque, Milano è destinata a fare i conti con la pioggia. La Madonnina sarà bagnata d'acqua fino a martedì sera; mercoledì (invece) è prevista una tregua - con addirittura un timido sole - mentre da giovedì fino al weekend è previsto ancora maltempo. Insomma, l'inverno sta arrivando.