Prima un assaggio di primavera, poi la 'sciabolata artica': l'effetto Burian su Milano

Giovedì a Milano ci sarà un assaggio di primavera, tanto che all'ombra della Madonnina verrano sfiorati i 12 gradi. Poi la colonnina di mercurio inizierà ad abbassarsi vertiginosamente. Un calo brusco che coincide proprio con l'irruzione di aria fredda proveniente dalla Russia: una corrente di aria gelida che ha preso il nome di "Burian". Sarà un weekend (quasi) sottozero quello di domenica 14 febbraio e l'apice del freddo potrebbe verificarsi proprio nella domenica di San Valentino.

Sabato mattina Milano si sveglierà con temperature minime sotto la media (si dovrebbero registrare -3 gradi) e — secondo i meteorologi di 3Bmeteo — resteranno basse anche le massime che non andranno oltre i 2 gradi. Un ulteriore calo termico dovrebbe verificarsi nella notte di San Valentino quando all'ombra della Madonnina si toccheranno i -5°C. Le temperature minime, inoltre, potranno essere addirittura più basse: Carlo Migliore di 3BMeteo non esclude che in Valpadana si toccheranno valori vicini a -7. Non solo: secondo l'esperto l'indice di raffreddamento da vento sarà elevato e le temperature percepite saranno fino a 4-5°C in meno di quelli reali.

L'inverno non è affatto finito, anzi. Le temperature si manterranno sotto la media sia lunedì che martedì 16 febbraio ma con valori in leggerissimo aumento, un graduale ritorno alla normalità dovrebbe avvenire a partire da metà settimana. Per la primavera, quella vera, non resta che aspettare (forse) fino a marzo.