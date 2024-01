A Milano continuerà a fare freddo

Ancora freddo. Ancora cielo grigio e qualche goccia di pioggia. È quello che succederà nei prossimi giorni a Milano. Tempo tipicamente invernale, ma d'altra parte è gennaio.

"Aria molto fredda di matrice artica continua ad affluire dal Mare del Nord verso l'Europa centro occidentale mentre correnti miti, sub tropicali, risalgono dalle Isole Canarie verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo - ha spiegato Carlo Migliore, esperto di 3Bmeteo -. L'Italia si troverà tra queste due influenze risentendo in una prima fase di quella più mite che porterà delle piogge anche abbondanti e poi in una seconda fase di quella più fredda che si concluderà nel weekend, ma andiamo con ordine. Tra la giornata di lunedì e quella di martedì saremo attraversati da un impulso instabile che si mostreranno più attivo sulle regioni meridionali e su parte del Centro. Il nord resterà in gran parte sottovento alla barriera alpina e seppur in presenza di foschie e nubi basse non vedrà precipitazioni. Il fronte sarà guidato da un veloce flusso di correnti occidentali che causerà anche un aumento delle temperature ma prevalentemente al Centro e al Sud".

Tra mercoledì e giovedì " si farà sempre più decisa l'azione di un vortice di bassa pressione attualmente sul comparto atlantico-iberico. Questa depressione verrà agganciata da un flusso di correnti artiche che dal Regno Unito punteranno verso sudovest, subirà una notevole intensificazione e si sposterà rapidamente verso la Francia trasportando una perturbazione anche sull'Italia", ha puntualizzato Migliore. Non solo, dalla giornata di venerdì correnti di aria più fredde potrebbero tornare a riaffacciarsi sull'Italia.