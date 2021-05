Sole e temperature vicine ai 30 gradi: a Milano nei prossimi giorni scoppierà l'estate

Sole e temperature miti per qualche giorno, poi a Milano (per un breve periodo) esploderà l'estate. Ma sarà una situazione temporanea. È quello che ha previsto Andrea Colombo, meteorologo di 3BMeteo interpellato da MilanoToday.

"Nel corso della settimana su Milano avremo tempo stabile, in larga parte soleggiato seppur con qualche fase più nuvolosa ma senza un concreto rischio di precipitazioni, quantomeno fino a venerdì — ha spiegato l'esperto —. Nell'ordine, avremo un martedì di bel tempo e con clima mite, sui 26°C. Mercoledì 2 giugno nubi più presenti, specie al mattino, ma che poi lasceranno spazio al Sole nel pomeriggio. Le giornate più assolate saranno giovedì e venerdì, con il termometro che si spingerà su valori estivi, prossimi ai 28-30°C".

Il beltempo, tuttavia potrebbe avere vita breve: "La tendenza per il weekend è ad oggi orientata ad un aumento dell'instabilità, specie domenica quanto l'avvicinamento di una perturbazione atlantica potrà portare qualche temporale — ha precisato Colombo —. In linea generale non ci sono al momento i presupposti per fasi stabili e particolarmente durature: dal 6-7 giugno in poi la Lombardia vedrà frequentemente giornate nelle quali l'acquazzone o il temporale pomeridiano-serale saranno altamente probabili, con il termometro in nuova discesa su valori più freschi, seppur gradevoli".