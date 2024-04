Maltempo, violenta grandinata a Milano

Ancora maltempo in Lombardia. Un temporale si è abbattuto su Milano portando con sé una violenta grandinata nel tardo pomeriggio del giorno di Pasquetta. A essere interessata è stata la zona ovest del capoluogo lombardo tra Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e il quartiere di Baggio.

Un temporale breve, ma particolarmente forte. Grossi chicchi di ghiaccio hanno ricoperto le strade, colpendo le auto in sosta. Il vento ha danneggiato alcuni segnali stradali. Tuttavia, non sono stati registrati grossi danni. Diverse le immagini postate dai milanesi sui social, dalle quali è possibile notare la dimensione della grandine e la grande quantità.

L'allerta meteo

Resta in vigore l’allerta meteo su Milano. L'allerta arancione per rischio idrogeologico diramata ieri passerà a gialla a partire da mezzanotte e fino alle 6 del mattino di martedì 2 aprile. Resta in vigore l'allerta gialla per rischio idraulico, sempre fino all'alba di domani. L'allerta gialla per temporali rimane in vigore fino a mezzanotte. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.