A Milano è arrivato il freddo: ecco cosa succederà

Sole e freddo. È quello che succederà a Milano nell'ultima frazione della seconda settimana dell'anno. Tutto merito dell'alta pressione che regalerà "tempo stabile ma con gelate notturne - ha spiegato Daniele Berlusconi, meteorologo di 3Bmeteo -. I valori diurni tenderanno lievemente ad aumentare ma il clima risulterà comunque pienamente invernale. Possibilità di qualche foschia o banco di nebbia da venerdì sulle pianure meridionali".

L'Italia, comunque, sarà spaccata in due: da una parte ci sarà il sole, mentre al Sud è prevista pioggia. E non mancherà qualche nevicata. "Il flusso di aria fredda che da giorni si dirige verso l'Europa occidentale ha finito con l'agganciare nei pressi della Penisola Iberica una piccola depressione atlantica trascinandola sul Mediterraneo - ha precisato Carlo Migliore, sempre di 3Bmeteo -. Abbiamo dunque a che fare con un nuovo vortice, indipendente, che da qualche ora ha raggiunto le isole Baleari e che avrà una storia sull'Italia, non tutta. Nella giornata di giovedì il minimo raggiungerà il basso Tirreno condizionando il tempo delle nostre Isole maggiori e di una parte del Sud peninsulare soprattutto della Calabria dove è atteso il ritorno delle piogge, anche abbondanti e di qualche nevicata in montagna. Poi venerdì il minimo punterà lo Ionio e uscirà gradualmente di scena richiamando ancora un po' di aria fredda dai Balcani. Gli effetti di questa depressione saranno molto marginali sul resto della Penisola tuttavia non mancheranno nubi, soprattutto al Centro e sul Piemonte con qualche debole precipitazione che sulle Alpi occidentali, date le basse temperature potrà essere nevosa fino a bassa quota".

Nei prossimi giorni a Milano le temperature minime ondeggeranno vicino allo zero fino a metà mese, poi dovrebbero subire qualche rialzo. Le massime, invece, saranno sempre abbondantemente sotto la doppia cifra: sotto ai dieci gradi.