Arriva la neve (in montagna) e la pioggia a Milano

A Milano l'inverno inizia a fare sul serio. Le temperature miti di inizio novembre sono ormai un ricordo e i riscaldamenti vanno a pieno regime. E nelle prossime ore è previsto l'arrivo della neve (in montagna) e piogge sulla città.

La Lombardia verrà interessata da una perturbazione "un primo peggioramento atteso nel weekend, ma con le prime avvisaglie già venerdì - ha puntualizzato Andrea Colombo, meteorologo di 3Bmeteo -. Sabato e domenica due giornate con piogge diffuse e neve sulle Alpi, in genere dai 900-1300m di quota. L'inizio della prossima settimana vedrà una temporanea tregua, ma lo scenario generale non è destinato a cambiare".

"Infatti con tutta probabilità non sarà finita qui: altre perturbazioni sono in vista proprio per il ponte dell'Immacolata, che potrebbe vedere condizioni di maltempo su diverse aree della Penisola con anche un abbassamento delle temperature, specie al Nord dove non si escludono nevicate talora a bassa quota - ha proseguito l'esperto -. Si tratta ad ogni modo di una tendenza che necessiterà di ulteriori conferme e analisi, dal momento che mancano diversi giorni".