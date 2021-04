A Milano ci sarà ancora qualche giorno di maltempo

La protezione civile ha diramato una allerta meteo per la giornata di martedì 13 aprile

Milano ancora sotto scacco del maltempo. Dalle 13 di lunedì, infatti, è in vigore una allerta meteo della protezione civile (codice giallo, rischio di pericolo due su quattro) per vento forte, rischio idrogeologico e idraulico. L'allerta sarà in vigore fino al tardo pomeriggio di martedì 13 aprile.

Le previsioni meteo

"Nella giornata di oggi, 12/04, previsto un allontanamento verso Est della perturbazione in atto, graduale entrata di correnti settentrionali in quota — si legge nel bollettino —. Precipitazioni molto deboli residue nella notte tra oggi, 12/04, e domani, 13/04, sulla Pianura centrorientale e a tratti, durante la giornata di domani, 13/04, sui rilievi alpini di confine. Qualche piovasco possibile ancora nel pomeriggio di domani 13/04 sui rilievi bergamaschi e bresciani e sulle aree di pianura limitrofe".

"Ancora locali rinforzi del vento da Nord sui settori nordoccidentali in attenuazione a partire dal pomeriggio di domani 13/04 — precisano gli esperti —. Relativamente alla zona del Lago di Garda e aree limitrofe, possibili temporanee raffiche di vento fino ai 110 km/h tra la sera di oggi e le prime ore di domani".