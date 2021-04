A Milano ci sarà cattivo tempo per diversi giorni

Nubi, pioggia e temperature fresche. È la situazione meteo a Milano per l'ultima settimana di aprile. E gli esperti di 3BMeteo, per il momento, non sanno quando finirà tutto questo. L'instabilità meteorologica, quindi, potrebbe fare da padrona anche per la prima settimana di maggio.

"Quest'ultima settimana di Aprile è destinata a risultare spesso instabile su Milano e in generale sulla Lombardia — ha spiegato Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo —. Le correnti atlantiche avranno poca difficoltà a coinvolgere il Nord-Italia con nubi e piogge, ma qualche pausa provvidenziale non mancherà".

Le previsioni giorno per giorno

"Passando in rassegna i prossimi giorni, per quanto riguarda il milanese: martedì con deboli piogge fino al mattino, poi nel pomeriggio-sera cieli grigi ma tempo più asciutto — ha spiegato Ferrara —. Mercoledì giornata di tregua, con assenza di precipitazioni ed anche spazi soleggiati. Giovedì tornano nubi e acquazzoni sparsi, localmente temporaleschi. Venerdì giusto una pausa asciutta nella prima parte del giorno, ma dalla Francia una nuova perturbazione sarà destinata a portare piogge e acquazzoni diffusi dalla serata e probabilmente per buona parte di sabato 1 maggio. Domenica ancora incerta ad oggi, ma ci sono chances per un parziale miglioramento".

Per tutta la settimana le temperature diurne difficilmente saliranno sopra i 20 gradi mentre i valori notturni resteranno stabilmente sopra i 10 gradi.

Quando arriverà il beltempo a Milano?

Non è ancora chiaro quanto durerà il maltempo: all'orizzonte non si vede nessun anticiclone in grado di garantire stabilità e sole: "Al momento non si intravede questa possibilità, neanche nel lungo termine — ha spiegato Ferrara —. Ad oggi anche la prima settimana di maggio rischia di essere molto variabile, con alternanza tra giornate piovose o temporalesche e brevi tregue soleggiate".