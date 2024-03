A Milano si interromperà la primavera (e potrebbe tornare la pioggia)

A Milano non sarà un weekend di pieno sole quello del 23 e 24 marzo. Tutto “merito” di un blocco di aria fredda che scenderà dal Nord Europa verso l’Italia. Una situazione che, come riferito dai meteorologi di 3Bmeteo, interromperà brevemente la primavera e abbasserà le temperature; non solo, martedì potrebbe arrivare anche la pioggia.

“Fino a venerdì l’anticiclone determinerà condizioni di tempo stabile sulla Lombardia, con clima primaverile e temperature massime fino a 21/23°C in pianura - ha to Lorenzo Badellino, esperto di 3Bmeteo -. Gli unici disturbi saranno rappresentati da alcuni annuvolamenti giovedì pomeriggio sulle Alpi confinali con qualche spruzzata di neve dai 2000m e dal passaggio di velature venerdì che offuscheranno il cielo”.

La situazione cambierà sabato. “Sabato invece un fronte in discesa dal Nord Europa raggiungerà le Alpi, determinando un peggioramento con nubi e piogge sparse che cercheranno di portarsi verso le zone di pianura centro-settentrionali, seppur con molta fatica perché parzialmente ostacolate dalla barriera alpina che ne conterrà gli effetti soprattutto sui versanti esteri - ha puntualizzato l’esperto -. Qualche isolata pioggia potrà interessare nel pomeriggio le province di Monza Brianza, Milano e Brescia, un po’ più organizzata su quelle di Lecco e Como, mentre rimarranno pressoché all’asciutto le aree più meridionali della nostra regione. In serata il fronte sfilerà rapidamente verso sudest e da ovest subentreranno ampie schiarite, tanto che per domenica sono attese condizioni ben soleggiate. Faranno eccezione annuvolamenti sulle zone alpine di confine, alle prese con neve ventata e fiocchi in abbassamento fin verso i 500m di quota, mentre in pianura rinforzeranno i venti da nordovest che renderanno il cielo limpido”.

Scenderanno anche le temperature e potrebbe arrivare anche la pioggia. “Le temperature subiranno una decisa diminuzione, soprattutto in quota, con le minime che a 1500m potranno scendere fino a -6/-8°C. L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma martedì non è escluso l’ingresso di una perturbazione atlantica”.