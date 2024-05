A Milano è prevista ancora (tanta) pioggia: le previsioni

Nubi e pioggia. In una parola: maltempo. È quello che succederà a Milano nei prossimi giorni, secondo i meteorologi di 3Bmeteo. Nessuna estate anticipata, dunque.

"Un flusso di correnti umide ed instabili sudoccidentali continua a coinvolgere la nostra regione, pilotato da un centro di bassa pressione sull’Europa centro-occidentale - ha spiegato Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo -. Al suo interno scorreranno impulsi di instabilità che a fasi alterne transiteranno sulla Lombardia nel corso della settimana, uno dei quali ci raggiungerà già nella giornata di oggi, lunedì. Il tempo subirà infatti un peggioramento entro la sera, con piogge e temporali che diverranno diffusi, specie sulla fascia prealpina".

Col passare della settimana la perturbazione entrerà nel vivo. "Nel corso di domani il fronte si sposterà verso nordest ma la prima parte della giornata sarà ancora caratterizzata dal maltempo, con piogge diffuse e abbondanti, anche se dal pomeriggio i fenomeni tenderanno ad esaurirsi da ovest con subentro di schiarite - ha precisato l’esperto -. In questa fase perturbata a Milano sono attesi accumuli pluviometrici tra i 20-30mm. Mercoledì la giornata comincerà all’insegna della variabilità, ma l’area depressionaria comincerà a muoversi dagli stati occidentali europei verso quelli centrali, riattivando una certa instabilità sulla nostra regione con piogge e temporali in intensificazione dal pomeriggio sulle zone alpine, in sconfinamento entro sera a gran parte delle pianure, specie centro-orientali. Instabilità che sarà presente anche giovedì, con piogge e temporali in intensificazione nel corso della giornata su gran parte del territorio lombardo, in movimento da ovest verso est".

Pioggia, ma anche temperature leggermente più fresche "Le temperature perderanno alcuni gradi nei valori massimi, intorno ai 21/23°C. La permanenza di un centro depressionario sull’Europa centro-occidentale sarà causa di nuovi episodi di instabilità fin verso la fine della settimana, con altri rovesci o temporali intervallati da pause più asciutte e soleggiate".